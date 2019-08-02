شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس بلدية العاصمة الصومالية متأثرا بإصابته فى الدوحة والان مع التفاصيل
قال مسؤولون حكوميون بالصومال، إن رئيس بلدية العاصمة الصومالية مقديشو توفي متأثرا بجروح كان قد أصيب بها في تفجير انتحاري استهدف مكتبه.
وعثمان حاصل على الجنسية البريطانية وكان قد عاد إلى الصومال للمساعدة في إعادة الإعمار.
وأصيب بجروح بالغة عندما فجر انتحاري من حركة الشباب المتشددة نفسه خلال اجتماع الأسبوع الماضي ليقتل ستة من كبار المسؤولين المحليين.
وقال مسؤولون إن عثمان نقل جوا إلى قطر مع تسعة أشخاص آخرين لتلقي العلاج.
وأعلن الرئيس محمد عبد الله محمد الحداد ثلاثة أيام كما أمر بتنكيس العلم.
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