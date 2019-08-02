الجيش الليبي لـ"العين الإخبارية: ضرباتنا الجوية لفتح محور سرت

قال العميد خالد المحجوب مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، الجمعة، إن الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو الليبي كانت استباقية ضد الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة في محيط عمليات سرت الكبرى.



وتابع المحجوب، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن العملية الاستباقية تهدف إلى فتح محور سرت وتحريرها من المليشيات والضغط عليها.

وأكد أن الجيش الوطني الليبي بات قاب قوسين أو أدنى من التحرير الكامل لمدينة سرت من الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة.

وأضاف أن استهداف سلاح الجوي أهداف المليشيات في غرفة عملياتها يؤكد استطاعة الجيش الليبي ضرب أي أهداف تخدم الخطة العامة.

المحجوب أكد أيضاً أن القوات المسلحة باستطاعتها القتال بكل الجبهات في أي وقت لحماية سيادة الدولة الليبية، ولكن ذلك يتم وفقا لأوامر القيادة العامة وما يصدر منها من بيانات غرفة العمليات.

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وأشار إلى انتشار القوات المسلحة في مختلف أنحاء ليبيا وبسط حمايتها عليها لأنها قوات نظامية لديها القدرة على بسط الأمن والسيطرة الكاملة على أرجاء البلاد وتحرير العاصمة، وليست مليشيات تعمل على تقسيم البلاد لمقاطعات تحت نفوذ أمراء الحرب.

وكانت غرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي أكدت، في بيان، أن مقاتلات حربية نفذت، مساء الخميس وفجر الجمعة، عدة ضربات مباشرة على تجمعات للإرهابيين بمنطقة سرت شمال وسط البلاد.

وقالت إن الضربات أصابت تجمعات المليشيات الإرهابية في جبهة عمليات تحرير منطقة سرت شمال وسط ليبيا.

وعلى صعيد متصل، أصدر المركز الإعلامي للجيش بيانا، قال فيه إن ثوابت معركتنا في القضاء على الإرهاب وتنظيم الإخوان الذي يرعاه ويقوده، لم ولن تتغير.

وأكد أن الجيش الليبي لم تتغير عقيدته في تحرير كامل التراب الليبي، وأنه يرصد تراجع سقف لهجة قيادات الإرهابيين.

وأشار البيان إلى أن القوات البحرية بدأت في دوريات حماية للمياه الإقليمية وفرض السيادة الليبية عليها.

وحقق الجيش الليبي، الخميس، تقدما كبيرا على عدة محاور، كما نفذ عملية نوعية على محور طريق المطار أسفرت عن أسر وقتل العشرات من المليشيات الإرهابية، بينهم اثنان من القيادات.