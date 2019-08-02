164 مهاجرا غير شرعي عالقين قبالة سواحل ليبيا

أنقذت سفينة "أوبن أرمز" الإنسانية خلال ليلة الخميس الجمعة 69 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا يضافون إلى 55 أنقذتهم الخميس، وإلى 40 على متن السفينة "آلان كردي" ليصبح العدد 164، جميعهم ينتظرون مرفأ يوافق على استقبالهم.

وأعلنت منظمة "برواكتيفا أوبن أرمز" الإسبانية غير الحكومية، الجمعة، أنها رصدت ليلة الخميس الجمعة زورقا يواجه صعوبات، والزورق كان ينقل 69 شخصا "تظهر عليهم آثار عنف فظيعة"، بينهم طفلان و"امرأة حامل في شهرها التاسع".

وكان يوجد أصلا على متن السفينة "أوبن أرمز" طفلان و15 امرأة، هم جزء من مجموعة من 55 شخصا عثر عليهم الخميس على متن قارب تسللت إليه المياه وكاد أن يغرق.

ومع 124 شخصا باتوا مكدسين على ظهرها، شوهدت السفينة "أوبن أرمز" تتوجه الجمعة ببطء شديد شمالا، لكن وجهتها لم تتضح بعد.

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ووقع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، أمرا يمنعها من دخول المياه الإقليمية الإيطالية، ويمنع أيضا سفينة "آلان كردي" التابعة لمنظمة سي-آي غير الحكومية الألمانية، التي كانت الخميس قبالة جزيرة لامبيدوسا مع 40 مهاجرا أنقذوا الأربعاء، ثم شوهدت الجمعة تتجه نحو مالطا.

وأفادت منظمة سي-آي أن على متن السفينة آلان كردي ثلاثة أطفال وامرأة حاملا في شهرها السادس، بالإضافة إلى رجل مصاب بالرصاص.

ومنذ الصيف الماضي، نزل جميع المهاجرين الذين أنقذتهم منظمة "أوبن أرمز" في إسبانيا، لكن السلطات الإسبانية منعت السفينة من العودة إلى قبالة الشواطئ الليبية، مهددة إياها بفرض غرامة عليها تتراوح بين 200 ألف و900 ألف يورو، وفقا للمنظمة غير الحكومية.

وخلال مرورها الأخير قبالة السواحل الليبية في أوائل يوليو/تموز، أنقذت السفينة "آلان كردي"، ما مجموعه 109 مهاجرين، تمكنوا آنذاك من الوصول إلى مالطا.

ومنذ وصوله إلى وزارة الداخلية في يونيو/حزيران 2018، دائما ما طالب سالفيني باتفاقية توزيع في إطار الاتحاد الأوروبي قبل السماح بنزول المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر، عبر المنظمات غير الحكومية أو في بعض الأحيان بواسطة خفر السواحل الإيطاليين.