التحالف ينفي أكاذيب الحوثي بالسيطرة على مواقع عسكرية سعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى مصدر رسمي بالتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ادعاءات مليشيا الحوثي الانقلابية عبر وسائلها الإعلامية سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان خلال الأيام الماضية، مؤكدا أنها مزاعم غير صحيحة.

وأكد المصدر أن المليشيا الانقلابية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال ولم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

وأشار إلى أن المليشيا المدعومة من إيران تلجأ لاختلاق الفبركات والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وسخر المصدر من ادعاءات المليشيا سيطرتها على 15 موقعًا عسكريًا في نجران وجيزان خلال الثلاثة الأيام الماضية, مشيرًا إلى أن الجيش اليمني بمساندة التحالف أصبح على عمق عشرات الكيلومترات في صعدة وحجة.



وشدد على أن ما تدعيه المليشيا الانقلابية وتساندها فيه الأبواق الإعلامية المتعاطفة معها هي قصص خيالية تضاف إلى مئات القصص والفبركات والانتصارات الحوثية الوهمية والتي كان آخرها ادعاءهم باستهداف موقع عسكري في الدمام.

