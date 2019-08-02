إصابة 49 فلسطينيا بالجمعة الـ69 لمسيرة العودة

أصيب 49 فلسطينيا على الأقل بجروح، الجمعة، جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في الجمعة الـ69 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن طواقمها تعاملت مع 49 إصابة منهم 24 بالرصاص الحي في اعتداءات الاحتلال على المشاركين في مسيرات العودة.





وأفاد مصدر طبي لـ"العين الإخبارية" بأن بين المصابين الصحفيين أسامة الكحلوت وأصيب شرق البريج، وحاتم عمر مصور وكالة الأنباء الصينية وأصيب بعيار مطاطي شرق خانيونس، في حين أصيب ما لا يقل عن 17 طفلا.





واستبقت قوات الاحتلال تظاهرات الجمعة، بإعلان تغيير تعليماتها الصادرة، بشأن إطلاق النار على المتظاهرين السلميين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال موقع مفزاك لايف الإسرائيلي: "سيتم إطلاق الرصاص الحي على كل من يحاول الاقتراب من السياج الفاصل أو اجتيازه أو تخريبه، بدلًا من استخدام وسائل تفريق المتظاهرين كالسابق".

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وتجمع آلاف الفلسطينيين بعد عصر الجمعة في مخيمات العودة الخمسة المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ استجابة لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في الجمعة التي حملت اسم "جمعة مجزرة واد الحمص"، وهو الحي الفلسطيني في صور باهر في القدس الذي شهد مؤخرا تدميرا لأكثر من شقة سكنية.

واقترب المئات من المتظاهرين من السياج الحدودي، وحاول بعضهم رشق قوات الاحتلال بالحجارة، فيما بادرت تلك القوات باستهداف المتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى لوقوع الإصابات.





من جهتها، أكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار استمرار المسيرات، ودعت إلى تفعيلها في جميع ساحات التواجد الفلسطيني "لمواجهة صفقة القرن الأمريكية التي تستهدف فلسطين والأمة".



ودعت في بيانها الختامي الجماهير الفلسطينية للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ70 بعنوان جمعة "الشباب الفلسطيني" تزامنا مع يوم الشباب العالمي وللتعبير عن رفض شعنا للمؤامرة التي تتعرض لها القضية الوطنية وللحصار الظالم على القطاع الصامد.





ومنذ 30 مارس/آذار 2018، يتظاهر آلاف الفلسطينيين في 5 ساحات اعتصام، نصبت بها خيام في محافظات القطاع بزخم كبير كل جمعة ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

ومنذ انطلاق المسيرات، استشهد 321 فلسطينياً (12 منهم جثامينهم محتجزة لدى الاحتلال) وأصيب أكثر من 31 ألفاً، في قمع الاحتلال الإسرائيلي المشاركين بتلك المظاهرات التي تنادي بحق العودة وكسر حصار غزة، إلى جانب اعتداءات إسرائيلية أخرى على قطاع غزة.