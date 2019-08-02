ترامب: تجارب بيونج يانج الصاروخية انتهاك للقرارات الأممية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "لن يخيب آمالي" رغم إقراره بأن التجارب الصاروخية الأخيرة لبيونج يانج "قد" تشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف في سلسلة تغريدات، "قد يكون هناك انتهاك للأمم المتحدة، لكن الزعيم كيم لا يريد أن يخيب آمالي عبر انتهاك الثقة، وهناك الكثير مما يجب أن تحصل عليه كوريا الشمالية".

وأطلقت كوريا الشمالية مقذوفات بشكل منفصل قبل فجر الجمعة، من يونج هونج في مقاطعة هامج يونج وسقطت ببحر اليابان، بحسب ما نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن رئاسة الأركان الكورية الجنوبية.

وفي وقت سابق، الأربعاء، أطلقت كوريا الشمالية ما قالت سيؤول إنهما صاروخان باليستيان، بعد أيام من إطلاق صاروخين آخرين قصيري المدى، قالت بيونج يانج إنهما بمثابة "تحذير رسمي للعسكريين العدوانيين الكوريين الجنوبيين" الذين يصرون على رغبتهم بإجراء التدريبات المشتركة مع الولايات المتحدة.