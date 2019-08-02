الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا

جدد الاتحاد الأوروبي الجمعة دعوته للأطراف في ليبيا للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والتنصل علناً من العناصر الإرهابيين والمجرمين المتورطين في المعارك.

وقالت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، إنّ الاتحاد ودوله يرحبون بمقترح الهدنة الذي قدّمه المثل الخاص لأمين العام الأمم المتحدة، غسان سلامة، بمناسبة عيد الأضحى، والذي يمثّل خطوة مهمة في مسار التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

وأضافت موغيريني في بيان صدر باسم الاتحاد الأوروبي، أنّ "الاتحاد يدعم بالكامل مقترح سلامة القائم على ثلاث مراحل ويهدف إلى إحياء المفاوضات السياسية وخصوصا الهدنة".

Advertisements

وحذرت في البيان أيضاً من أنّ "الهجمات العشوائية على مناطق سكنية مكتظة من شأنها أن تشكّل جرائم حرب ومن ينتهكون القانون الإنساني الدولي يجب أن يمثلوا أمام العدالة".

وتابعت موغيريني أنّ "الاتحاد الأوروبي يدعو كل أعضاء الأمم المتحدة إلى احترام الحظر على الأسلحة" المفروض على ليبيا، وحضت كل الأطراف على "التنصل علناً وفي الميدان، من العناصر الإرهابيين والمجرمين المتورطين في المعارك، ومن المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، وبينهم الأشخاص المدرجون على لائحة مجلس الأمن الدولي".

وكان سلامة أبدى قلقه حيال تصاعد حدة المعارك بين القوات الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس، وبين تلك الموالية للمشير خليفة حفتر الذي يشن منذ 4 أبريل/نيسان هجوماً للسيطرة على العاصمة الليبية.

وتحدّث سلامة عن وقوع تجاوزات ضد حقوق الإنسان في مدينة غريان الاستراتيجية الواقعة جنوب غرب طرابلس، عقب استعادة مليشيات الوفاق السيطرة عليها في 26 يونيو/حزيران.