التحالف ينفي مزاعم الحوثيين بالسيطرة على مواقع عسكرية في نجران وجيزان

نفى مصدر رسمي في تحالف دعم الشرعية في اليمن، ادعاءات المليشيا الحوثية عبر وسائلها الإعلامية سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في #نجران و #جيزان خلال الأيام الماضية.

اعتبر المصدر أن ما تدعيه المليشيا وتساندها فيه الأبواق الإعلامية المتعاطفة معها هي قصص خيالية تضاف إلى مئات القصص والفبركات والإنتصارات الحوثية الوهمية والتي كان آخرها إدعاءهم باستهداف موقع عسكري في الدمام وهو ما يعكس حالة اتساع الخيال الكاذب للمليشيا الحوثية وأدواتها الإعلامية.