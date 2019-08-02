شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: موقفنا مع السعودية تغليب العمل السياسي حيال إيران.. والدوحة تصطاد في الماء العكر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن إعادة الانتشار في الحديدة حصيلة حوار موسع في التحالف، مضيفاً «اتفقنا مع السعودية الشقيقة على إستراتيجية المرحلة القادمة في اليمن».

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وقال قرقاش عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الجمعة): «في الملف الإيراني، موقفنا المشترك تفادي المواجهة وتغليب العمل السياسي، فيما تسعى الدوحة إلى الصيد في الماء العكر عبر تضخيم اجتماع روتيني».

وجاءت تغريدات أنور قرقاش تعقيباً على مقال لعبدالرحمن الراشد نشرها اليوم، تناول فيه المحاولات القطرية اليائسة تجاه التحالف السعودي الإماراتي، مضيفاً «لن ينجحوا في مرادهم أبدا، الموقف الإماراتي ثابت والتنسيق مع السعودية الشقيقة في أفضل حالاته، وكم هو أفضل للدوحة حلّ أزمتها بدلا من تعميقها».

وتابع قرقاش: «أزمة قطر لم ترتبط حصريا بتوجه سياستها الخارجية بل التدخل والإضرار بجيرانها، وهو ما يتكرر اليوم من دولة اختزلت نفسها إلى ظاهرة إعلامية وفي تمويل عدم الاستقرار، ويبقى أن الشراكة السعودية الإماراتية صلبة وباقية وممتدة».