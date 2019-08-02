قوات يمنية مشتركة تستعيد معسكر تنظيم القاعدة الإرهابي في أبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، أبين

تمكنت قوات أمنية يمنية مشتركة أمس بإسناد التحالف العربي من استعادة السيطرة على مقر القيادة العامة لقوات الحزام الأمني، بمديرية المحفد، شرق محافظة أبين، مسقط رأس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المحاذية للعاصمة اليمنية الموقتة عدن، بعد ساعات من محاولات عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي السيطرة على معسكر المحفد، وعقب معارك شرسة دارت بين القوات الحكومية، وعناصر التنظيم الإرهابي أدت لمقتل 19 جنديا على الأقل، في حين لم تعرف بعد خسائر عناصر القاعدة.

وقال مصدر محلي إن عملية استعادة معسكر المحفد جاءت بعد قدوم تعزيزات من أبين لدعم قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الشبوانية، التي قدمت من محافظة شبوة، وقوات التدخل السريع، إضافة إلى قوات الأمن العام التابعة لمحافظة أبين، حيث تمكنت من طرد التنظيم الإرهابي من المعسكر. وتأتي هذه العملية بعد يوم واحد من هجوم ميليشيات الحوثي على معسكر الجلاء بعدن ارتفعت حصيلته إلى 50 قتيلا، و48 جريحا، من العناصر الأمنية.

Advertisements

وشهدت شوارع مدينة المحفد، انتشارا أمنيا مكثفا، فيما فتحت القوات الأمنية الطريق العام الرابط بين شبوة وأبين، الذي أغلق منذ ساعات الفجر الأولى، بعد اندلاع المواجهات، حفاظا على سلامة أرواح المارين فيه.

وكانت قوات الحزام الأمني، تمكنت في مارس العام الماضي، من تحرير مديرية المحفد من عناصر القاعدة التي ظلت مسيطرة عليها لأشهر، قبل أن تنسحب معظم عناصرها إلى مناطق أخرى ومواقع جبلية وعرة في أطراف المديرية.

إلى ذلك أعلنت اليمن أمس الأول انضمامها إلى التحالف الدولي ضد داعش، وأكدت وزارة الخارجية اليمنية أن هذه الخطوة تأتي «في إطار جهود الحكومة اليمنية في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ونبذ التطرف الديني والفكري، كونه ظاهرة خطيرة لا دين لها ولا وطن»، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

مشاهدات يمنية