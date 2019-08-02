اليابان تستبعد كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طوكيو

وافقت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس على رفع كوريا الجنوبية من «قائمة بيضاء» لشركائها التجاريين الموثوق بهم، وسط تدهور العلاقات بسبب تعويضات العمل القسري خلال فترة الحرب.

واستبعدت حكومة آبي كوريا الجنوبية من قائمة تضم 27 دولة قادرة على شراء المنتجات اليابانية التي يمكن تحويلها للاستخدام العسكري.

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وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة هيروشيجي سيكو، خلال مؤتمر صحفي، إن استبعاد كوريا الجنوبية من القائمة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 28 أغسطس الجاري، عقب إجراءات داخلية.

وقلل المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوجا، من هذه الخطوة في مؤتمر صحفي، قائلا إن كوريا الجنوبية هي الدولة الوحيدة التي منحت وضعا تفضيليا. وقال «لا نعتقد أنه سيكون هناك أي تأثير على سلاسل الإمداد العالمية».

وأعربت كو مين جونج، المتحدثة باسم الحكومة الكورية الجنوبية عن «أسفها العميق» إزاء قرار طوكيو.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن كو «سوف تتعامل حكومتنا مع هذا الإجراء غير العادل بموقف حاسم».