مبادرة تنهي معاهدة الصواريخ بين واشنطن وموسكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعد 32 عاما من توقيعها أنهت مبادرة أمريكية معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى الموقعة بين موسكو وواشنطن.

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وأوضح بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية أمس أنه بمبادرة من الجانب الأمريكي، جرى إنهاء المعاهدة بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والولايات المتحدة الأمريكية حول حظر صواريخها المتوسطة وقصيرة المدى، الموقعة في واشنطن 8 ديسمبر 1987.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن أكتوبر 2018 الانسحاب من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى. ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 2 فبراير 2019 على إعلان ترمب قائلا بأن روسيا ستعلق مشاركتها في المعاهدة وذلك بسبب الموقف الأمريكي القائم على الانسحاب من هذه المعاهدة المشتركة بين الدولتين.

معاهدة الحد من الصواريخ