الأمن التركي يقبض على أحد المتورطين في تفجير أنقرة 2016

أفادت معلومات ​صحفية​ بان "​قوات الأمن​ التركي ألقت القبض في ولاية هكاري على أحد عناصر حزب "العمال الكردستاني" المتورطين في التفجير الذي استهدف وسط العاصمة ​أنقرة​ عام 2016، وأسفر عن 38 قتيلا و349 جريحا".

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