ريابكوف انتقد دعم "الناتو" لانسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي ريابكوف​ أن "​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" "شوه سمعته"، من خلال دعم انسحاب ​الولايات المتحدة​ الأميركية من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى"، معتبراً أن "الناتو" ككيان سياسي يشوه نفسه، من خلال الذهاب خلف الولايات المتحدة المتحدة".

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