أعلنت السلطات الألمانية عن "ضبط أكبر كمية من الكوكايين في البلاد تزن أربعة أطنان ونصف، وبقيمة نحو مليار يورو في مدينة هامبورغ الساحلية"، مشيرةً إلى أنه "فحص حاوية شحن مشبوهة قبل أسبوعين جاءت من مونتيفيديو، عاصمة أوروغواي، وكانت متجهة إلى مدينة أنتويرب في بلجيكا".
ولفتت إلى أن "وصف الحاوية يشير إلى أنها محملة بفول الصويا، لكن السلطات عثرت على 221 حقيبة رياضية سوداء تحوي 4200 عبوة كوكايين مضغوط"، مشيرةً إلى أنه "تمثل هذه الكمية الهائلة أكبر عملية منفردة من هذا النوع في ألمانيا".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الألمانية: ضبط أكبر كمية كوكايين بقيمة مليار يورو في مدينة هامبورغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.