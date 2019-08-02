السلطات الألمانية: ضبط أكبر كمية كوكايين بقيمة مليار يورو في مدينة هامبورغ

أعلنت ​السلطات الألمانية​ عن "ضبط أكبر كمية من ​الكوكايين​ في البلاد تزن أربعة أطنان ونصف، وبقيمة نحو مليار يورو في مدينة ​هامبورغ​ الساحلية"، مشيرةً إلى أنه "فحص حاوية شحن مشبوهة قبل أسبوعين جاءت من مونتيفيديو، عاصمة ​أوروغواي​، وكانت متجهة إلى مدينة أنتويرب في ​بلجيكا​".

ولفتت إلى أن "وصف الحاوية يشير إلى أنها محملة بفول الصويا، لكن السلطات عثرت على 221 حقيبة رياضية سوداء تحوي 4200 عبوة كوكايين مضغوط"، مشيرةً إلى أنه "تمثل هذه الكمية الهائلة أكبر عملية منفردة من هذا النوع في ​ألمانيا​".