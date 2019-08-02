الرئيس التونسي الموقت مدّد حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة شهر

أعلنت ​الرئاسة التونسية​ أنّ "الرئيس المؤقت ​محمد الناصر​، مدّد ​حالة الطوارئ​ في عموم البلاد لمدّة شهر".

وكان قد فجّر انتحاريان نفسيهما في هجومين منفصلين على الشرطة في تونس في شهر حزيران الماضي، لكن الوضع الأمني تحسّن منذ أن فرضت السلطات حالة الطوارئ لأوّل مرّة في تشرين الثاني 2015، في أعقاب مقتل العشرات في هجمات لمتشدّدين في ذلك العام.

وكان الناصر (85 عاما) قد أدّى اليمين الدستورية في 25 تموز الماضي، رئيسًا للجمهورية بصفة موقتة بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.