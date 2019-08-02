مدفيديف: احتجاج اليابان على زيارتنا الكوريل لا يقلقنا

قلل رئيس ​الحكومة الروسية​ دميتري مدفيديف من أهمية ​احتجاجات​ الجانب الياباني على زيارات المسؤولين الروس ل​جزر الكوريل​، قائلا "إن هذه الاحتجاجات لا تثير قلق الحكومة الروسية".

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