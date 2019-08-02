أعلنت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​ أن "​العقوبات الأميركية​ على ​روسيا​ بسبب قضية الجاسوس السابق ​سيرغي سكريبال​ لا جديد فيها، وكل الإجراءات التي اتخذتها ​واشنطن​ ضد ​موسكو​ فشلت".

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كانت هذه تفاصيل خبر زاخاروفا: واشنطن اتخذت إجراءات كثيرة ضد روسيا وكلها فشلت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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