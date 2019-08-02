لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​حكمت ديب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "وزير الإتصالات ​محمد شقير​ اشترى مبنى بـ75 مليون دولار. "خبر حلو كتير وإجا بوقتو. شو هالسعر اللقطة يا معالي الوزير خاصّة بهيدا الوقت"، شكرًا على هذا المجهود الكبير".

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كانت هذه تفاصيل خبر ديب عن شراء شقير مبنى بـ75 مليون دولار: "شو هالسعر اللقطة وشكرا عالمجهود" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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