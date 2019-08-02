أكدت مصادر "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" لقناة "LBC" أن "ما يجري في قضية ​قبرشمون​ البساتين في ​المحكمة العسكرية​ خطير، وإن ضغوطا تمارس على قاض لفبركة رواية مختلفة عن نتائج التحقيقات التي توصلت اليها ​شعبة المعلومات​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الإشتراكي لـ LBC: ضغوطا تمارس على قاض لفبركة رواية مختلفة بحادثة قبرشمون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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