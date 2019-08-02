أسود ردا على جعجع: "قوم بوس الحيط"

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود إلى ان "الشكوى الدائمة من وزير الخارجية جبران باسيل لا تعني أنه على خطأ".
وفي حديث تلفزيوني أوضح أسود أنه "اذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع التفاهم مع باسيل كونه رئيس اكبر حزب مسيحي فهذا لا يستدعي السخرية".
وعلق أسود على الإطلالة التلفزيونية لجعجع معتبرا ان "السقوط السياسي عند المسيحيين يبدأ وينتهي بمثل هذه المقابلات"، مضيفا:" اقول لجعجع قوم بوس الحيط".
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