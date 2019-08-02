أسود ردا على جعجع: "قوم بوس الحيط"

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​زياد أسود​ إلى ان "الشكوى الدائمة من وزير الخارجية ​جبران باسيل​ لا تعني أنه على خطأ".

وفي حديث تلفزيوني أوضح أسود أنه "اذا كان ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ طلب من رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ التفاهم مع باسيل كونه رئيس اكبر حزب مسيحي فهذا لا يستدعي السخرية".

وعلق أسود على الإطلالة التلفزيونية لجعجع معتبرا ان "السقوط السياسي عند المسيحيين يبدأ وينتهي بمثل هذه المقابلات"، مضيفا:" اقول لجعجع قوم بوس الحيط".