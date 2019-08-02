عباس: وضعنا بعض الإجراءات على المنتجات التي يوجد مثيل لها في لبنان

لفتت المديرة العامة ل​وزارة الإقتصاد والتجارة​ ​عليا عباس​، إلى أنّ "بعض المنتجات نستوردها في حين أنّ لدينا مصانع يمكنها أن ننتج المنتجات نفسها، وحتّى أن تصدّرها".

وأوضحت في تصريح تلفزيوني، أنّ "للمحافظة على مصانعنا وقدرة الإنتاج لدينا، وُضعت بعض الإجراءات على السلع والمنتجات الموجودة لدينا، ويمكن أن يستخدمها المستهلك من ​لبنان​".