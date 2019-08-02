لفتت المديرة العامة لوزارة الإقتصاد والتجارة عليا عباس، إلى أنّ "بعض المنتجات نستوردها في حين أنّ لدينا مصانع يمكنها أن ننتج المنتجات نفسها، وحتّى أن تصدّرها".
وأوضحت في تصريح تلفزيوني، أنّ "للمحافظة على مصانعنا وقدرة الإنتاج لدينا، وُضعت بعض الإجراءات على السلع والمنتجات الموجودة لدينا، ويمكن أن يستخدمها المستهلك من لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر عباس: وضعنا بعض الإجراءات على المنتجات التي يوجد مثيل لها في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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