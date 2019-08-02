"لادي" أطلقت جدارية في الحمرا عن تفعيل دور النساء في القيادة

أطلقت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات - لادي" تحت شعار "مطرحك الطبيعي بالقيادة"، جداريّة في ​شارع المقدسي​ - ​الحمرا​، حول "تفعيل دور النساء في القيادة"، عبارة عن عمل فني شارك في تنفيذه كلّ من ليا بو حبيب وإيلي زعرور، وذلك في إطار مشروع "تمكين المرأة للقيادة"؛ بدعم من منظمة "هيفوس" الدولية، وبتسهيل من "Art of Change - فن التغيير".

في هذا الإطار، أوضحت الأمينة العامة للجمعية ​يارا نصار​، أنّ "لادي" أرادت إيصال رسالتها بطريقة غير تقليديّة، فكانت هذه الجدارية الّتي يمكن أن تكون مصدر إلهام وقوّة"، لافتةً إلى أنّ "كلّ شخص يمكن أن يقرأها بطريقته الخاصة". وأعربت عن أملها أن "تتحوّل إلى رمز ومثال عن الصورة الّتي تمثّل ​المرأة اللبنانية​".

وركّزت على أنّ "شعار الحملة "مطرحك الطبيعي بالقيادة" يختصر الرسالة الّتي أرادت الجمعية إيصالها إلى النساء من خلال هذه الجداريّة"، مشدّدةً على أنّ "مكان النساء هو في القيادة، في قيادة المظاهرات وقيادة الأحزاب وقيادة البلد، وليس بالضرورة في المطبخ". وأكّدت أنّ "مكانك الطبيعي يكون حيث ترغبين أن يكون، وحيث تختارين أن يكون بإرادتك الحرة. البلد بحاجة إلى المرأة القيادية، ولن نستطيع الخروج من الأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة الخانقة الّتي نواجهها، إذا لم يلعب نصف ​المجتمع اللبناني​ دوره في القيادة".

وجددّت نصار رفض "إسقاط الصور النمطيّة على دور المرأة وما يجب أن تقوم به"، مشيرةً إلى أنّ "الشأن العام ليس تضييع وقت، إلّا بالنسبة لبعض الرجال الّذين شوّهوا مفعول العمل السياسي". ودعت إلى "عدم التساهل مع أيّ حزب سياسي لن يرشّح نساء حزبيات في ​الانتخابات النيابية​ المقبلة العام 2022، ومع أيّ حزب يمنع أيّ تشريع في ​مجلس النواب​ يخدم مصالح المرأة".