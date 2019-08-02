قرداحي: حصل هو ليس ارتفاع سعر سندات اليوروبوند بل ارتفع سعر تأمين السندات

أكد مستشار "التيار الوطني الحر" للشؤون الإقتصادية شربل قرداحي أن "ما حصل هو ليس ارتفاع سعر سندات اليوروبوند بل ارتفع سعر تأمين السندات".
وفي حديث تلفزيوني له، اوضح قرداحي أن "ما سيخفض التكلفة هو كلام الرئيس عون عن الاستمرار بضبط العجز المالي وضع الدين في مكان مستقر مستدام".
ولفت الى أن "كلام الرئيس عون استطلاعي بإمتياز، ونقول أن فخامة الرئيس وفريقه يدعون الى أن يتراجع اللبنانيينعن جزء من الامتيازات"، مشيراً الى أن "عدم الأخذ بمقترحات الرئيس عون يقود الى اتجاه صعب".
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