نجم: الحريري حاضر لعقد جلسة لمجلس الوزراء عندما يكون الجو ايجابي

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​نزيه نجم​ في حديث تلفزيوني إلى أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ حاضر لعقد جلسة ل​مجلس الوزراء​ عندما يكون الجو والنفس ايجابيين ولكن غير ذلك لن نتجه إلى جلسة فيها أجواء سلبية"، متسائلا "لماذا يتم التشكيك بالقضاء؟ هل بات ​القضاء العسكري​ مشكك بأمره وغير جيد؟".

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