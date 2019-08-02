عريمط: نحن مع حزب الله بمقاتلة العدو الإسرائليي ولسنا معه بالمشروع الإيراني

لفت الشيخ ​خلدون عريمط​ إلى أنّ "​حزب الله​" كفصيل لبناني، له الحق في أن يتحرّك ويبني قواعد وجمهورًا له في كلّ المناطق اللبنانية، لكن المشكلة أنّ "حزل الله" اللبناني شيء، و"حزب الله" الموالي ل​إيران​ شيء آخر".

وبيّن في تصريح تلفزيوني، ردًّا على ما يُحكى عن نشاط لـ"حزب الله" في عكار، أنّ "إيران تقاتل العرب بالعرب، ولا نريد أن تُستخدم عكار ورقة لضرب السُنّة بالسُنّة، ويجب أن يُسأل الحزب عمّا ذا كانت نشاطاته في عكار لها هدف إنتخابي".

وأكّد عريمط أنّ "المرجعيّة السياسيّة بالنسبة لنا هو رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، والمرجعيّة الدينيّة بالنسبة لنا هي ​دار الفتوى​، ولا نريد أن تتواجد مربّعات أمنية في عكار"، مركّزًا على "أنّنا مع "حزب الله" في مقاتلة العدو الإسرائليي، ولسنا معه في المشروع الإيراني".