معلوف: الرئيس عون أكبر من أن يعامل جعجع بالمثل ومصرون على الحفاظ على اتفاق معراب

شدّد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​إدي معلوف​، على أنّ "من أقسم على الحفاظ على ​الدستور​ إسمه الجنرال ​ميشال عون​، والكل يعرف تاريخه. كما أنّ الجميع يعرف تاريخ وزير العدل، وحادثة ​قبرشمون​ مسجّلة بالصوت والصورة، و"التركيب" فيها صعب".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى "أنّنا مصرّون أقله على الحفاظ على اتفاق ​معراب​ و"بلا ما نفتح الماضي". وأكّد أنّ "رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ هو رئيس أكبر كتلة نيابية ورئيس أكبر كتلة وزارية، لهذا الأكثرية تتعاطى معه والرئيس يتعاطى معه على هذا الأساس".

وركّز معلوف، على أنّه "لو كان باسيل يتصرّف ضدّ العهد، لكان رئيس "حزب القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ "مبسوطًا". وأوضح أنّ "لا أحد يعزل الثاني في لبنان، ولا أحد يمكنه إلغاء الآخر"، مشيرًا إلى أنّ "من افتعل المشكل في الجبل، هو من يعمل على خلق شعبيّة وعلى شدّ العصب".

وذكر ردًّا على كلام جعجع الأخير، أنّ "بقدر ما تحترم مقام ​رئاسة الجمهورية​، بقدر ما يحترمك، والرئيس عون أكبر من أن يعامل جعجع بالمثل".

وفي حديث تلفزيوني آخر، لفت معلوف إلى أن "باسيل هو رئيس أكبر تكتل نيابي ووزاري وعلى الجميع أن يتعاملوا معه على هذا الاساس".