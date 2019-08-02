ريفي: الدستور لم يعط رئيس الجمهورية حق فرض اجتماع للحكومة على رئيس الحكومة

لفت الوزير السابق ​أشرف ريفي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "بدل أن يبادر ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الى نزع فتيل التعطيل، يحاول فرض إجتماع ل​مجلس الوزراء​ على رئيس ​الحكومة​ وهذا الحق لم يعطه إياه ​الدستور​، كفى استقواءً بفائض ​السلاح​ لتغيير دستور ​لبنان​ وتوازناته، يا عقلاء لبنان إتحدوا فلقد طفح الكيل".

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