علامة: توجيه الرئيس عون رسالة الى مجلس النواب دليل عافية

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​فادي علامة​ أن "الجميع حريص على تطبيق ​الدستور​ ومن حق ​رئيس الجمهورية​ توجيه رسالة الى ​مجلس النواب​ وهذا دليل عافية". وفي حديث تلفزيوني اوضح علامة أن "مجلس النواب يمثل كافة الشرائح وسيكون له رأي بتفسير المادة 95 من الدستور"، مضيفا:" لو طبقنا اتفاق الطائق لما وصلنا الى هذه المرحلة".

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