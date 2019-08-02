كشفت معلومات قناة الـ"MTV" أنّ "اتصالًا أجراه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ برئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، طالبه فيه بالدعوة إلى عقد جلسة حكومية بأسرع وقت، وقد وعد الحريري بالدعوة إليها مطلع الأسبوع المقبل".

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كانت هذه تفاصيل خبر معلومات الـMTV: الرئيس عون اتصل بالحريري وطلبه بالدعوة لجلسة حكومية بأسرع وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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