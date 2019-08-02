بو صعب: التهريب على المعابر غير الشرعية يشكل 10 بالمئة من الذي يحصل على المعابر الشرعية

أكد وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ "اننا قلنا من الحدود الجنوبية أننا نطمح أن يكون الجيش ال​لبنان​ي الحامي الوحيد وأن يكون ​السلاح​ بيد الجيش وحده، والا يكون لدينا أعداء طموحهم استباحة مياهنا وارضنا ونفطنا"، لافتاً الى أن "هذا الأمر يتطلب حوارا بين اللبنانيين لنرى كيف سندافع عن انفسنا، وما هي استراتيجية الدفاع الوطني للدفاع عن لبنان وهذا يحدث بالتفاهم مع ​المقاومة​ التي ضحت بالدماء لتحمي لبنان"، مشدداً على أن "الجيش هو ضمانة لبنان وكل اللبنانيين سيكون معولا عليه".

وفي كلمة له خلال افتتاح ساحة الجيش في العقا – ​الكورة​، أوضح بو صعب أن "لبنان يقوى اقتصاده ويحافظ على سلمه وازدهاره بقوة ​الجيش اللبناني​"، لافتاً الى أن "البعض يعتبر أن الجيش لا يقوم بواجباته لحماية الحدود الشرعية، وعندما تحدثت عن هذا الأمر البعض اقتنع والبعض الآخر ظل يشكك"، مشيراً الى أن "الجيش ينتشر في 30 نقطة جديدة لم تدخل عليها ​الدولة​ قط منذ ​الاستقلال​، وينتشر على ارتفاعات لا تقل عن 2000 و2400 متر صيفا شتاء".

وأكد أن "هذا الجيش الذي يحمي الحدود والمنتشر والذي يكافح ​الارهاب​ عينه على الارهابيين وعلى المهربين"، لافتاً الى أنه "من الظلم ان نقول ان الجيش لا يقوم بجهد كاف ليحمي الحدود الحدود، فالجيش قبض على 446 مهرب في عام 2019، والجيش يقفل الحدود يوميا انما بالحدودج الشرقية هناك مستحة 30 كيلو متر من ​الهرمل​ فيها قرى متداخلة بين ​لبنان وسوريا​، وبغياب ترسيم الحدو من الصعب ان نقول اننا سنقيم حاجز اسمنتي بين لبنان وسوريا".

وشدد بو صعب على أن "التهريب الذي يحكى عنه هو التهريب الذي يضر ب​الاقتصاد​ ومن يعرف هذه المناطق يعرف ان الجيش بعد ان نشر 74 موقع يعرف أن التهريب هذا لا يشكل اكثر من 10 بالمئة من التهريب الذي يحصل على المعابر الشرعية على ​الجمارك​ و​المطار​، لذلك لا يجب خلط الأمور".

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وشدد على أن "المؤسسات الامنية لأول مرة نراها تعمل مع بعضها البعض بهذا الشكل، وهذا لأنها بعهد ​الرئيس ميشال عون​".

وشدد على انه "يجب أن يكون الجيش خارج أي نقاش فهذا الجيش لاطائفي ولا مذهبي يدافع عن كل لبنان".

وشدد على ان "بعض وسائل الاعلام تناولت رئيس الجمهورية، وهؤلاء يجب أن يراجعوا الدستور ويعرفوا ما هي صلاحيات رئيس الجمهورية"، مؤكداً ان "رئيس الجمهورية عبر عن حرصه على المواطنين، كما رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، الذين اكدا على ضرورة اجتماع الحكومة، ومن يعرقل عمل الحكومة معروف من هو".

ولفت الى "أننا أول من يلجأ للقضاء عندما تحصل جريمة"، مشدداً على "أننا نعرف صلاحية رئيس الحكومة ونحترمها، وكذلك لا نقبل احد ان يتطاول على رئيس الجمهورية الذي اثبت حمايتة للدستور ومصلحة اللبنانيين".