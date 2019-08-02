وهاب: حلفاء ارسلان سيستقيلون من الحكومة اذا استقال الوزير صالح الغريب

كشف رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق ​وئام وهاب​ أن "حلفاء رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ ابلغوه أنه اذا وصل الحد إلى استقالة الوزير ​صالح الغريب​ فهم سيستقيلون ايضا".

وفي حديث تلفزيوني اشار وهاب الى "مسعى للملمة الامور ولكن هذا لا يعني عدم وجود جريمة"، مؤكدا انه "يجب ان يحصل جلسة لمجلس الوزراء ومن يرفض ذلك هو النائب السابق ​وليد جنبلاط​"، مشددا على أننا "لن نصل الى محاكمة سياسية

ولا احد يقبل بذلك".