دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

فاز الديمقراطيون الأحرار البريطانيون الموالون للاتحاد الأوروبي بمقعد في البرلمان على حساب حزب المحافظين الحاكم في ضربة لرئيس الوزراء بوريس جونسون في أول اختبار انتخابي له منذ شغله المنصب.

ومن شأن هذه الخسارة تقليص الأغلبية الفعلية لجونسون في البرلمان إلى مقعد واحد قبل مواجهة متوقعة حول خطته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر له يوم 31 أكتوبر تشرين الأول دون اتفاق مع التكتل الأوروبي إذا فرضت الضرورة ذلك.

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي مسؤولون أميركيون يتحدثون عن موت بن لادن الإبن ووريث زعامة تنظيم القاعدة أسامة بن لادن Euronews Arabia

شاهد: العاهل المغربي محمد السادس يترأس حفل الولاء بتطوان المغرب Euronews Arabia

اتفاق جديد بين إيطاليا و الاتحاد الأوروبي يضع حداً للخلاف بخصوص المهاجرين الأفارقة أفريقيا Euronews Arabia 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO Advertisements جونسون يتلقى صفعة بعد فوز مؤيدين للاتحاد الاوروبي بمقعد في البرلمان البريطاني Euronews Arabia مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

ومن قبل كانت حكومة جونسون تعتمد على تأييد حزب صغير من أيرلندا الشمالية لتحقيق الأغلبية الضئيلة التي تتمتع بها في البرلمان.

وفاز الديمقراطيون الأحرار بالمقعد في دائرة بريكون ورادنورشير في إقليم ويلز بأغلبية 1452 صوتا.

وقالت زعيمة الديمقراطيين الأحرار جو سوينسون في بيان بعد ظهور النتيجة في وقت مبكر اليوم الجمعة "أغلبية بوريس جونسون الآخذة في التقلص توضح أنه ليس لديه تفويض كي يخرجنا من الاتحاد الأوروبي".

ويشغل الديمقراطيون الأحرار 13 مقعدا في البرلمان.

وأضافت سوينسون "سأفعل كل ما يمكنني لوقف الخروج وطرح بديل.. رؤية إيجابية... لدينا الآن عضو إضافي في البرلمان سيصوت ضد الخروج في البرلمان".

وكان الناخبون في إقليم ويلز، ومن بينه منطقة بريكون، قد صوتوا بالموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري في عام 2016 لكن الإقليم الذي يزيد فيه عدد الأغنام على عدد السكان ثار فيه القلق على نطاق واسع بين المزارعين بسبب احتمال فرض جمارك كبيرة على صادرات الأغنام من ويلز إذا خرجت بريطانيا من التكتل دون اتفاق.

للمزيد على يورونيوز:

رئيسة وزراء اسكتلندا: عواقب استراتيجية حكومة جونسون في "بريكست" خطيرة

جونسون لزعماء الاتحاد الأوروبي: بريطانيا مستعدة للخروج من الاتحاد دون اتفاق

استطلاع يظهر ارتفاع شعبية المحافظين بعد تولي جونسون رئاسة الحكومة البريطانية