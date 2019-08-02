شكرا لقرائتكم خبر عن "أردوغان المتلون".. تركيا تنقل النفط لإسرائيل رغم هجوم الرئيس التركى على تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مؤسسة "تانكر تراكرز" المتخصصة فى متابعة ناقلات النفط على مستوى العالم أنه بعد أيام قليلة من خطاب للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ضد إسرائيل قامت ناقلة نفط تركية تدعى ""ottoman equity بتسليم 870 ألف برميل من نفط كردستان العراق إلى إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركى هاجم إسرائيل بعنف فى خطاب خلال الأيام الماضية، واتهمهم باحتلال الأراضى الفلسطينية وقتل الآلاف من نساء وأبناء الشعب الفلسطينى.



