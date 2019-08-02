شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مطار القاهرة يودع حجاج القرعة العلنية قبل سفرهم للأراضي المقدسة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولي، بعد عصر اليوم الجمعة حجاج شركة ميناء القاهرة الجوي الفائزين بالقرعة العلنية ، متجهين إلي الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام. وحرص المهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، علي استقبال الحجاج بالصالة الموسمية المخصصة لسفر الحجاج ، مقدما لهم خالص التهانى ومتمنيا لهم حجا مبرورا وذنبا مغفور. Advertisements كانت القرعة العلنية التى تم إجرائها فى وقت سابق، قد أسفرت عن إختيار 22 فائزا أساسيا حرص فوزى على استقبالهم اليوم بالصالة الموسمية قبل رحيلهم الى الاراضى المقدسة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مطار القاهرة يودع حجاج القرعة العلنية قبل سفرهم للأراضي المقدسة..صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.