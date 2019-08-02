شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى: أبواق الإعلام القطرى ومنصات الإخوان تلبس عباءة المرشد الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر فهد ديباجى، المحلل السياسى السعودى، من الإرهاب القطرى المتزايد فى المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن المخططات الشيطانية لأذناب تميم تستدعى من دول الخليج توخى الحرص من أجل استقرار المنطقة.

وقال المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": إن الإرهاب القطرى المتزايد والسعى إلى إراقة الدماء والفوضى، يستدعى من دول الخليج والدول العربية، توخى الحذر والحرص والحيطة من قطر وأذناذبها من أجل أمنهم واستقرارهم ، لأن التخريب والتأليب فاق الحدود، ويجب مواجهتها وإيقافها وإيقاف تجاوزاتها رسميا وبدون مجاملات".

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وأشارإلى أن أبواق الإعلام القطرى ومنصات الإخوان فى تركيا تلبس عباءة المرشد الإيرانى وتحتفى بإرهاب جماعة الحوثى فى اليمن، موضحا أن كل القنوات القطرية والإخوانية اليوم تلبس عمامة المرشد وتحتفى بإرهاب الحوثى فى عدن، فهى حاليا تقوم بدور أفضل مما تقوم به القنوات الموالية لإيران.