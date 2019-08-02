ترامب: تجارب كوريا الشمالية الصاروخية لا تنتهك اتفاق سنغافورة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن التجارب الصاروخية التي أطلقتها كوريا الشمالية هذا الأسبوع لم تنتهك الاتفاق الذي توصل إليه مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج أون" في سنغافورة في شهر يونيو 2018، إلا أنها انتهكت عقوبات الأمم المتحدة.
وأضاف ترامب - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أن "كل من كيم جونج أون وكوريا الشمالية قامًا باختبار ثلاثة صواريخ قصيرة المدى خلال الأيام الماضية .. وإن اختبارات الصواريخ هذه لا تشكل انتهاكًا لاتفاقية سنغافورة الموقعة، كما لم تكن هناك مناقشات حول الصواريخ قصيرة المدى عندما تصافحنا.. قد يكون هناك انتهاك للأمم المتحدة".
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