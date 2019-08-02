ضبط 9 أطنان منتجات غذائية مجهولة المصدر في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

ضبطت مباحث التموين في السويس، اليوم الجمعة، 9 أطنان مسلى وجُبن ومنتجات ألبان متنوعة، مجهولة المصدر معبأة في عبوات غير مدون عليها أي علامات تجارية، ودون أوراق تثبت جهة مصدرها.

ووردت معلومات إلى مفتشىي التموين، تكشف اعتزام تاجر مواد غذائية بحي الأربعين، سبق الحكم عليه في قضيتين تموينيتين، تجميع كميات كبيرة من منتجات الألبان والسمن مجهولة المصدر تمهيدًا لتوزيعها على المحلات التجارية وطرحها للبيع بالأسواق قبل عيد الأضحى.

ونسقت مباحث التموين مع قطاع الأمن العام، وداهمت القوات مخزن التاجر، وضبطت الشرطة كمية وزنت 9.250 طن من عبوات الجبن والسمن، مجهولة المصدر ودون علامات تجارية.

وبمناقشة المتهم، اعترف بجمع منتجات من مصادر غير صحية، مضيفًا أنه كان يعتزم بيعها للمستهلكين من المواطنين وأصحاب محلات البقالة بكفور السويس.