انطلاق التشغيل التجريبي لموقع الخدمات الحكومية الإلكترونية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي: أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، انطلاق التشغيل التجريبي للموقع الإلكتروني للخدمات الحكومية لمدة 3 أيام. وأشارت المحافظة في بيان لها، إلى أن هذا الانطلاق بمثابة تحقيق حلم التحول الرقمي كأول بوابة حكومية للخدمات الحكومية في جمهورية مصر العربية، مضيفة: "الخدمة حتوصلك وأنت قاعد في البيت". وأوضحت محافظ بورسعيد أنه سيتم تقديم 18 خدمة إلكترونية ببورسعيد،عبر الرابط التالي: https://www.digital.gov.eg/

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