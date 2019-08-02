بالصور- ماراثون للدراجات في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:
أطلق مجموعة شباب بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، ماراثون للدراجات تشجيعًا على استخدام الدراجات كوسيلة انتقال داخل المدينة، في إطار تشجيع المبادرات الشبابية، بحضور اللواء أشرف صلاح مساعد مدير الأمن والعميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، والدكتور محمد الفيومي عضو مجلس النواب.
بدأ الماراثون من شارع البطل أحمد عبدالعزيز مرورًا بشارع مصرف الحصة إلى شارع بنك إسكندرية، وصولًا إلى مزلقان بلتان والعودة إلى نقطة النهاية عند نادي شباب طوخ.
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