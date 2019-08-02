قرقاش: إعادة انتشار القوات الإماراتية في اليمن تم بالاتفاق مع السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن الشركة بين أبو ظبي والرياض صلبة وباقية وممتدة، لافتًا إلى أن بلاده اتفقت مع السعودية على استراتيجية المرحلة المقبلة في اليمن.

وأوضح قرقاش في تغريدات على "تويتر"، أن الإمارات والسعودية موقفها مشترك في الملف الإيراني، مؤكدًا أن قطر تسعى إلى الصيد ف الماء العكر، عبر تضخيم اجتماع روتيني بين أبو ظبي وطهران منذ أيام.

وأكد أن الإمارات والسعودية تغلبان العمل السياسي على المواجهة في الملف الإيراني، لافتًا إلى أن مواقف أبو ظبي ثابتة والتنسيق مع السعودية في أفضل حالاته.

وقال قرقاش، إن قطر اختزلت نفسها في "ظاهرة إعلامية" وفي تمويل عدم الاستقرار، لافتًا إلى أن إعادة إنتشار قوات بلاده في اليمن تم بالاتفاق مع السعودية، مؤكدًا أن الحل الأمثل للدوحة حل أزمتها بدلًا من تعميقها.