وزيرة الخارجية الكندية تلتقي نظيرها الصيني على هامش قمة الآسيان

محمد اسماعيل - القاهرة - أوتاوا - (أ ش أ):
عقدت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، اجتماعا ثنائيا مع نظيرها الصيني وانج يي، على هامش الاجتماع الـ 52 لوزراء خارجية قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بانكوك بتايلاند.
وذكر بيان صادر من الخارجية الكندية أن المسؤولين تبادلا وجهات النظر. وناقشا أهمية العلاقات الثنائية بين كندا والصين وأكدا على العلاقات العميقة والطويلة الأمد بين الشعبين الكندي والصيني.
وأعربت الوزيرة فريلاند عن قلق كندا المستمر بشأن المواطنين مايكل كوفريج ومايكل سبافور، اللذين احتجزتهما الصين. بينما أعرب الوزير الصيني عن قلق بلاده بشأن تسليم المديرة التنفيذية لشركة هاواوي الصينية، منج وان تشو، إلى الولايات المتحدة حيث تواجه اتهامات هناك.
واتفق الوزيران على مواصلة النقاش بين البلدين.
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