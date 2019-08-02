الجيش اليمني يسقط طائرة للحوثي في محافظة حجة

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة، أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مديرية حيران شمالي حجة شمال غرب البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، بأن الطائرة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي تم استهدافها وإسقاطها وهي تحاول

استطلاع واختراق متاريس ومواقع قوات الجيش الوطني بمحافظة حجة.



وهذه هي الطائرة المسيرة الثالثة التي تعترضها قوات الجيش الوطني في سماء المناطق المحررة شمالي محافظة حجة منذ مطلع العام الجاري، بينها طائرة حاولت استهداف

سوق شعبية في مركز مديرية حيران في مارس الماضي.



وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخرًا، من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، التي قال تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وإن "قاصف" أو "المهاجم" متطابق تقريبا في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T، التي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.