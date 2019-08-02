الصين تتعهد بدعم حل قضية شبه الجزيرة الكورية

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي" اليوم الجمعة أن بلاده ستواصل أداء دور بناء للمساعدة في تعزيز التسوية السياسية لقضية شبه الجزيرة الكورية التي لا تزال على المسار.

وقال وانغ - في تصريحات على هامش مشاركته اليوم في اجتماع قمة وزراء الخارجية التاسع لشرق آسيا بالعاصمة التايلاندية (بانكوك) نقلتها وسائل إعلام صينية - إن الرئيس الصيني شي جين بينج قام بزيارة رسمية إلى جمهورية كوريا الديمقراطية

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الشعبية يومي 20 و21 يونيو الماضي، اتفق خلالها زعيما الدولتين على التسوية السياسية لقضية شبة الجزيرة الكورية.



وأضاف وانغ أن الزعيم الأعلى لكوريا الديمقراطية "كيم جونج أون" والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدا محادثات في وقت سابق من شهر يونيو في قرية بانمونجوم الحدودية المشتركة بين الكوريتين حيث التقى قادة كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ما يظهر

أن جميع الأطراف المعنية ملتزمة بالسعي للتوصل إلى توافق وحل المشكلات من خلال الحوار والمفاوضات.



وتابع وانغ أنه مازالت هناك صعوبات في دفع عملية المفاوضات السلمية لقضية شبه الجزيرة الكورية قدما، معربا عن أمله أن تتحرك الأطراف المعنية قدما بأسلوب "المسار المزدوج" وتتخذ خطوات مرحلية ومتزامنة لتعزيز الحوار والمناقشات.



وأشار وانغ إلى أنه يتعين على جميع الأطراف المعنية الالتقاء بعضها بعضا في منتصف الطريق لإيجاد طريق عملي لتحقيق نزع السلاح النووي بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية، وإنشاء آلية للسلام في شبه الجزيرة ومعالجة شواغل بعضها بعضا بشكل مناسب.