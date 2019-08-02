وزير خارجية النمسا: انتهاء معاهدة IFN يهدد الأمن القومي الأوربي

أكد وزير خارجية النمسا ألكساندر شالينبرج، اليوم الجمعة أنه ينبغي على أوروبا أن تنأى بنفسها من أن تكون مسرحًا لسباق تسلح جديد.

وقال الوزير - في بيان - إنه يأسف لنهاية معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى IFN، مضيفا أن نهاية هذه المعاهدة تمثل تهديدا للأمن الأوروبي، مشيرا إلى أنها كانت معلما على الطريق لإنهاء الحرب الباردة، وخطوة ضرورية نحو الوفاء بالتزامات نزع

السلاح النووي للقوتين الرئيسيتين فى العالم (أمريكا وروسيا).وأوضح أنه "بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية وتعليقها من قبل الاتحاد الروسي؛ أصبح لا يوجد ما يعيق تجدد سباق التسلح في أوروبا.. وهو ما يمكن ملاحظته بالفعل في مناطق أخرى.. ويمكن أن يشمل الآن صواريخ أرضية متوسطة المدى".وأشار الوزير إلى "أن هناك مليارات من برامج التحديث وإعادة التسلح جارية في الدول النووية، موضحا أن إعادة نشر صواريخ أرضية متوسطة المدى في أوروبا (والتي يمكن أن تكون مجهزة برؤوس حربية نووية) من شأنها أن تقلل من زمن الاستجابة للإطلاق إلى حوالي 5 دقائق؛ ما يزيد من خطر الكوارث".وطالب بمنع حدوث انتشار جديد للصواريخ الأرضية متوسطة المدى في أوروبا بعد أكثر من 30 عامًا، داعيا إلى التفاوض لتجنب هذا التهديد المتزايد لأوروبا.

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