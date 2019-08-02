القبض على 6 عناصر من داعش في الموصل

ألقت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، القبض على ستة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في أماكن متفرقة من مدينة الموصل.

وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى إن "مديرية شرطة أبي تمام، التابعة لقيادة شرطة نينوى، وبناءً على مذكرة قبض قضائية ومعلومات دقيقة وتعاون المواطنين ألقت القبض على أربعة عناصر من داعش أحدهم كان يعمل فيما يسمى (الأمنية) جنوب شرق الموصل والبقية كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى ديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وأوضح العبيدي أن "القبض عليهم تم في مناطق وأحياء (القاهرة والرشيدية) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

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وأضاف أن "مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى، وبالتعاون مع فصيل استطلاع القيادة، ألقوا القبض على إرهابيين اثنين. وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية غربي البلاد، تشهد نشاطاً لخلايا تنظيم داعش التي تنفذ، من حين لآخر، عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات رغم القضاء على تنظيم داعش المتشدد عسكرياً في معظم مناطق البلاد.