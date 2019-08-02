إعادة فتح محطة قطارات فرانكفورت بعد إغلاقها إثر عملية سطو

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، اليوم الجمعة، إعادة فتح محطة القطارات الرئيسية في مدينة فرانكفورت غربي ألمانيا.

وأوضحت الشرطة أن هناك مهمة أمنية تقوم بها في محيط شارع دوسلدورف القريب من المحطة.

وكانت المحطة قد أغلقت بعد أن قالت الشرطة إنها تتعامل مع بلاغات عن سطو على بنك، على ما يبدو.

وقالت شركة "دويتشه بان"، التي تدير خطوط السكك الحديدية في ألمانيا على تويتر، "انتهى إغلاق المحطة الرئيسية في فرانكفورت وعادت حركة القطارات".

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الأمر يتعلق على الأرجح بسطو على صندوق توفير، حيث فر الجاني إلى محطة القطار، ما أدى إلى إيقاف حركة القطارات.

بدورها، أوضحت الشرطة على "تويتر" أن سبب المهمة الشرطية هو أن عدة مجرمين حصلوا، بشكل غير مشروع، على "إمكانية وصول لخزائن في بنك بالمحطة، ما تسبب في إصدار الإنذار".

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وأضافت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على المشتبه بهم، موضحة أنه كان هناك إطلاق نار من قبل الشرطة أثناء محاولة الجناة الهروب.

وكانت محطة القطارات الرئيسية في فرانكفورت قد شهدت، قبل أيام قليلة، جريمة دفع يُشتبه في ارتكابها من قبل مواطن إريتري، يعيش في سويسرا منذ عام 2006، وقدم إلى فرانكفورت قبل أيام قليلة من الواقعة.

كان المشتبه به دفع الأم وابنها (8 أعوام) أمام قطار متحرك في محطة القطارات. وتمكنت الأم من النجاة، بينما لقي الطفل حتفه أسفل عجلات القطار. كما تمكنت امرأة أخرى (78 عاماً) من النجاة من محاولة الدفع.

وبحسب الشرطة السويسرية، فإن المشتبه به خضع لعلاج نفسي خلال هذا العام.

وألقت السلطات الألمانية القبض على الإريتري، وتحقق معه حالياً بتهمة القتل والشروع في القتل في حالتين.