تحذير من موجات مد إثر زلزال قوي ضرب إندونيسيا

ضرب زلزال قوي قبالة جزيرتي سومطرة وجاو في إندونيسيا، اليوم الجمعة، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وعلى الفور، أصدرت الوكالة الإندونيسية لعلم طبيعة الأرض تحذيراً من احتمال حدوث أمواج مد بحري عاتية (تسونامي) بعد الزلزال.

وسجل الزلزال، الذي بلغت قوته 6,8 درجات، على عمق حوالى 42 كلم قبالة السواحل وعلى بعد 150 كلم من لابوان بجنوب غرب العاصمة جاكرتا، بحسب الوكالة الأميركية للمسح الجيولوجي.

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كانت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية قالت بداية إنّ الزلزال كان بقوة 7,4 درجات وعلى عمق 10 كلم.

وفرّ سكان في العاصمة جاكارتا ومحيطها من منازلهم بعد تمايل المباني نتيجة قوة الاهتزاز.

وقالت أليزا (50 عاماً) "الثريا في شقتي كانت تتمايل وركضت من الطابق ال 19 (...) الجميع كان يركض. كانت هزة قوية والجميع كان خائفاً".

ولم ترد بعد أنباء عن حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات.