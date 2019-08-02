كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب وجونسون يناقشان التعاون التجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وهذه ثاني مكالمة معلنة بين ترامب وجونسون خلال أسبوع، ما يبرز دعم الإدارة الأمريكية لرئيس الوزراء البريطاني الجديد.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إن "البلدين يعملان بالفعل على اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي".