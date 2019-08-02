كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العسكري" وقوى الحرية يتفقان على معظم بنود الوثيقة الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الوسيط الأفريقي، محمد الحسن لبات، أن وفدي المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا صباح يوم الجمعة بقاعة الصداقة بالخرطوم، على معظم بنود الوثيقة الدستورية في ختام جولة مباحثات ناجحة.

وأوضح الوسيط الأفريقي في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن الطرفين اتفقا خلال هذه الجولة على عقد جلسة أخرى مساء الجمعة لاستكمال النقاش حول ما تبقى من بنود الوثيقة، وأشاد لبات بالروح الوطنية الطيبة التي سادت أجواء الاجتماع. وبشر الوسيط الأفريقى الشعب السوداني بأن الاتفاق الشامل بين الطرفين بات وشيكاً،

وأشار لبات إلى أن الطرفين اتفقا على تقييم الأحداث التي وقعت بخاصة أحداث مدينة الأبيض التي راح ضحيتها عدد من المواطنين.

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من جانبه أكد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، الفريق ركن شمس الدين كباشي، حرص والتزام المجلس بالتوصل إلى اتفاق شامل مع قوى الحرية والتغيير. من جهته أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين، أن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري توصلا إلى اتفاق تام حول معظم بنود الوثيقه الدستورية،

مبشراً الشعب السوداني بأن يوم السبت سيكون نهاية التفاوض بالصورة التي تُمكن من إقامة الحكومة المدنية خلال الأيام القليله القادمة.

إلى ذلك أوضح القيادي بالجبهة الثورية، التوم هجو، أن وثيقة الاتفاق بين أطراف الحرية والتغيير بأديس أبابا سلمت يوم الجمعة ولأول مرة للمجلس العسكري، ووضعت في البند الثاني للتفاوض وسيجري النقاش حولها بعد الفراغ من نقاش الوثيقة الدستورية.